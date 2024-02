Il Milan ricorda Mihajlovic: “Un guerriero dentro e fuori dal campo”

Nato a Vukovar, nella ex Jugoslavia, il 20 febbraio 1969, oggi Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 55 anni. L'ex calciatore di Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, nonché ex allenatore, in Serie A, di moltissime squadre tra cui anche il Milan (stagione 2015-2016) è scomparso, come noto, lo scorso 16 dicembre 2022, stroncato dalla leucemia. Oggi, in quello che sarebbe stato il giorno speciale, il Milan ha quindi voluto pubblicare un pensiero in memoria di Mihajlovic sui propri account social ufficiali. Ecco il ricordo del club rossonero.