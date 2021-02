Milan, Mandzukic determinato sui social: “Preparati, esercitati, esegui”

Milan, Mandzukic su Instagram

Dopo un lungo periodo da svincolato dopo la breve esperienza con l’Al Duhail, Mario Mandzukic ha garantito sulle sue condizioni fisiche e si è accordato con il Milan nel mercato di gennaio. Nonostante ciò, è normale che l’attaccante non possa avere 90 minuti nelle gambe. Per ritornare al top della forma non c’è altra strada se non continuare a dare tanto in allenamento. Il numero 9 rossonero lo sa e sta lavorando duro in attesa della sua opportunità dal primo minuto. Attraverso il proprio profilo Instagram, Mandzukic ha pubblicato alcune sue foto con una didascalia precisa: “Preparati, esercitati, esegui”. Parole che sanno di determinazione, ma su questo non c’erano mai stati dubbi. Il post.