Milan, Maignan: “Determinazione, disciplina, lavoro. Siamo solo uno!”

Mike Maignan, portiere del Milan, è intervenuto su Instagram dopo la vittoria contro la Fiorentina in Serie A. Ecco cosa ha detto

Mike Maignan ancora grande protagonista. Il portiere francese, pochi minuti prima del gol di Rafael Leao, si è esibito in una parata sensazionale sul colpo di testa di Arthur Cabral. Un intervento che gli è valso la palma di migliore in campo di Milan-Fiorentina per i tifosi.