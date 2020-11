Milan-Lille, Hauge: “Domenica l’occasione per riprenderci!”

Milan-Lille, Hauge guarda avanti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la sconfitta del Milan contro il Lille, Jens Petter Hauge è intervenuto attraverso il proprio profilo Instagram. L’esterno d’attacco norvegese è entrato in campo al minuto 78′ al posto di Brahim Diaz, ma non è riuscito a dare il suo contributo visto il risultato già compromesso. Un motivo per buttarsi giù? Nemmeno per sogno! Hauge ha trovato subito il lato positivo della sconfitta, facendo notare che domenica c’è subito una nuova partita per mettersi alle spalle la brutta serata europea. Testa al Verona, ecco il post.

“Non è il risultato che volevamo oggi… per fortuna domenica c’è una nuova partita in cui possiamo riprenderci!”