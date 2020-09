Milan, l’esordio di Tonali in rossonero: “Step by step” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il sogno si è avverato. Sandro Tonali ha debuttato con la maglia del Milan. Il centrocampista, infatti, è entrato nei minuti finali contro lo Shamrock Rovers per iniziare a prendere confidenza con il campo e con i nuovi compagni di squadra dopo diverse settimane di stop.

Tonali, a tal proposito, ha postato sul proprio profilo ufficiale Instagram una foto in cui ha scritto “Step by Step“, con l’hashtag “esordio”. Poche parole insomma, ma traspare in ogni caso la grandissima voglia del giocatore di cominciare col piede giusto questa nuova avventura con il Milan.