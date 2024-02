Come ogni mese, il Milan ha pubblicato sui propri canali social un video-sondaggio che chiede ai tifosi di votare il gol più bello di febbraio. Tra i candidati vi sono l'assolo di Rafael Leao contro l'Atalanta, il bellissimo gol di Pulisic a Monza, la rete di Leao contro il Rennes su assist di Theo a San Siro e il super gol di Francesco Camarda con la Primavera in Cagliari-Milan (GUARDA QUI IL VIDEO DEL GOL). Nonostante le tante 'candidature' per Rafa, il portoghese vota un altro gol.