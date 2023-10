Milan, Leao a Reijnders: “Aspetto il tuo gol. Hai bisogno del mio assist?”

Simpatico siparietto sui social tra Rafael Leao e Reijnders: l'olandese non ha segnato contro la Lazio. Il portoghese ha la soluzione

Il Milan batte la Lazio grazie a un ottimo secondo tempo: nella ripresa sono arrivati due assist di Leao per i gol di Pulisic e Okafor . Rafa, però, ha altri obiettivi: su Instagram il portoghese ha pubblicato una storia con una richiesta precisa per Reijnders . Ecco la foto.

"Reijnders hai bisogno del mio assist? Attendo ancora il tuo gol". Un possibile soluzione per l'assenza ad oggi di gol dell'olandese. Contro la Lazio Reijnders è andato a un centrimetro dalla sua prima rete col Milan: prima fermato dal palo e poi da un tiro leggermente esterno dopo una grande azione personale. Chissà che non abbia ragione Leao: forse serve davvero il suo assist per sbloccare l'olandese. LEGGI ANCHE: Milan-Lazio, il commento alla partita di Sacchi