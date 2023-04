Milan, Leao primo per azioni pericolose in Serie A | NEWS

Rafael Leao, attaccante del Milan, è il giocatore con più azioni pericolose in Serie A: ecco i dati riportati da DATA'Foot

Il profilo Twitter di DATA'Foot ha riportato i leader per giocate pericolose dei massimi campionati europei. In Serie A, primo è Leao del Milan . Ecco il tweet.

"Il giocatore per campionato che ha compiuto le azioni più pericolose dopo una gara in questa stagione: Vinicius Jr (72) Mbappe (59) Leao (57) Diaby (52) Saka (50). Questo è il numero cumulativo di tiri, passaggi che portano a un tiro, passaggio decisivo e gol dopo una corsa di almeno 5 metri". Il portoghese fa parte di una classfica con giocatori assolutamente di un certo valore. Un'ulteriore prova che Leao, sia al momento, uno dei giocatori più importanti del Milan e della Serie A.