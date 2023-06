Milan, Leao pronto al nuovo album: in uscita “My life in each verse”

Dopo il suo rinnovo con il Milan, Rafael Leao si prepara al nuovo capitolo musicale: in uscita "My life in each verse"

Rafael Leao resta una delle stelle del Milan e uno dei suoi calciatori più importanti. L'esterno rossonero ha dato fiducia alla società e al progetto rinnovando il suo contratto che era in scadenza nella prossima stagione. Non solo calcio, Rafa è un grande appassionato di musica tanto da essere un cantante rap. Il 2023 sarà l'anno del secondo album musicale del talento portoghese: il 30 giugno Rafa, in arte Way 45, pubblicherà - dopo "Beginning" - il suo secondo album "My life in each verse" ("La mia vita in ogni strofa", in italiano) in collaborazione con 608 Records. Ecco la foto della copertina ufficiale pubblicata su Instagram.