Milan, le immagini dell’allenamento odierno: c’è un gradito ritorno (FOTO)

Milan, gradito ritorno in allenamento

Il Milan torna ad allenarsi con un solo obiettivo in testa: dimenticare la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Il Diavolo ha il dovere di guardare subito in avanti e concentrarsi sulla partita contro il Bologna di sabato pomeriggio. Il girone di ritorno dei rossoneri inizia al ‘Dall’Ara’, tappa importante per riprendere la marcia in campionato. Nonostante gli infortuni di Simon Kjaer e Brahim Diaz, Stefano Pioli ha un buon motivo per sorridere: il Milan, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini relative all’allenamento odierno. Immagini che hanno immortalato anche Ismael Bennacer, che dovrebbe tornare a disposizione proprio contro i rossoblù. Le immagini.

Calciomercato Milan – C’è un ritorno di fiamma in difesa. Le ultime >>>