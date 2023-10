Milan, Giroud sui social: “Grande vittoria”. Poi ringrazia per gli auguri

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha giocato contro la Lazio. Ecco tutta la sua gioia anche per il suo compleanno

Il Milan ritrova i suoi tifosi e batte la Lazio per 2-0 . I rossoneri salgono a 18 punti e restano a pari punti con l'Inter. Olivier Giroud , attaccante rossonero, ha giocato da titolare contro i biancocelesti, nel giorno del suo compleanno. Ecco tutta la sua gioia espressa tramite un post su Instagram.

"Grande vittoria ragazzi. E grazie per tutti i vostri messaggi per il mio compleanno". Questo il commento e il ringraziamento del francese. Nei commenti anche Castillejo che ha scritto: "Tanti auguri fratellone". Giroud ha postato una foto in cui festeggia il gol del Milan con i compagni e i tifosi.