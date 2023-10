Milan-Lazio, Adli sui social: “Grazie San Siro” | FOTO

Il Milan ritrova San Siro e batte la Lazio per 2-0. Per Stefano Pioli e i suoi fanno sono 18 punti in 7 partita di Serie A. Yacine Adli, centrocampista rossonero, partito titolare per la seconda volta consecutiva e la prima in casa. Il pubblico ha apprezzato la sua pretazione e il giocatore ha voluto ringraziare. Ecco tutta la sua gioia espressa tramite un post su Instagram.