Milan, l’annuncio social: “La nuova maglia arrivata a Casa Milan” (FOTO)

La giornata di oggi è stata quella della presentazione della nuova maglia che il Milan indosserà nella stagione 2021/2022. Un design che ispira all'energia, alla creatività e allo stile di Milano. La nuova casacca debutterà in occasione dell'impegno di campionato contro il Cagliari, che rappresenterà l'ultima casalinga del Diavolo in campionato. Il club rossonero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha annunciato l'arrivo del nuovo kit nello store di 'Casa Milan'. Queste le immagini.