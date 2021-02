Milan, la stories di Ibrahimovic: “Timeless” (FOTO)

Ibrahimovic, la stories dell’attaccante del Milan

Ibrahimovic è carico. Non è una grande notizia, ma l’attaccante del Milan è molto concentrato sui prossimi impegni del Diavolo. Lo svedese vuole confermare quanto di incredibile ha dato in questa stagione, dimostrando di essere uno dei giocatori più decisivi del campionato all’età di 39 anni. A tal proposito, Ibra ha pubblicato pochi minuti fa una stories in cui ha scritto: “Timeless”, ovvero “Senza tempo”. Ecco la foto.

Milan, Raiola parla del futuro di Donnarumma. VAI ALLA NOTIZIA>>>