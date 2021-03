Milan, la Lega Serie A elogia Krunic: “Una punizione trasformata in arte”

Milan, i complimenti a Krunic

Rade Krunic protagonista inaspettato in Verona-Milan. Dopo aver conquistato una punizione dal limite dell’area, il bosniaco si è preso la responsabilità di calciarla e lo ha fatto in maniera ineccepibile. Una parabola straordinaria che non ha lasciato scampo al portiere Silvestri e che si è insaccata all’incrocio dei pali. Un gesto tecnico sottolineato anche dalla Lega Serie A che, attraverso il proprio profilo Twitter, ha speso parole al miele per il numero 33 rossonero, che ha saputo ‘trasformare una punizione in arte’. Ecco il post.

