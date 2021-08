Milan, la foto di Marcelo con Maldini: “Idolo Maximo”

Marcelo, terzino del Real Madrid, ha pubblicato una foto insieme a Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan

Ieri, come tutti sanno, è andata in scena a Klagenfurt l'amichevole tra Real Madrid e Milan. La partita è terminata 0 a 0 nonostante i pali di Theo Hernadez e di Modric. Tra i giocatori che hanno fatto parte della partita c'è Marcelo, che ha postato a fine match una foto con scritto "Idolo Maximo". Successivamente ha pubblicato anche un'altra foto insieme a Maldini e Carlo Ancelotti in cui ha scritto: "Ascolto e imparo". Ecco gli scatti. Milan, nuova idea per il ruolo di terzino destro! Le ultime >>>