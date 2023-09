Milan, Kjaer festeggia la vittoria della Danimarca: “Che atmosfera”

"Che atmosfera a Parken. Grazie per il grandissimo supporto". La Danimarca ha vinto per 4-0. Per Kjaer partenza da titolare e buona prestazione. I danesi giocheranno domani alle 18 contro la Finlandia, al momento in testa al Gruppo H. Per Simon poi testa al Milan, con l'obiettivo derby. LEGGI ANCHE: Milan, le parole di Pulisic dal ritiro degli Stati Uniti