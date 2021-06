Milan, Kjaer capitano? Baresi vota il danese sui social (FOTO)

Franco Baresi, capitano storico del Milan, 'consegna' la fascia da capitano del Diavolo a Simon Kjaer? Ecco la story Instagram

Il comportamento di Simon Kjaer dopo il malore di Christian Eriksen non è passato sicuramente inosservato. Tutto il mondo del calcio e non solo sta celebrando il danese non solo come capitano ideale, ma come uomo con la U maiuscola. A proposito di gradi da capitano, in casa Milan permangono i dubbi su chi consegnare la fascia in vista della prossima stagione. L'addio di Gianluigi Donnarumma e la posizione in bilico di Alessio Romagnoli potrebbero rimescolare le carte in tavola. Ed ecco che i tifosi rossoneri, a gran voce, hanno approfittato di tale evento per spingere Kjaer a tale promozione. Non solo i tifosi, ma anche uno dei grandi capitani del Milan Franco Baresi. L'immortale numero 6, attraverso una story Instagram, sembra aver espresso la sua preferenza in maniera chiara. Una sorta di ufficialità? Ecco la foto. Intanto ecco la nostra esclusiva con Carnevale, osservatore dell'Udinese. Ecco cosa ci ha detto su De Paul e Hauge.