Milan, che rimpianto Kerkez! Altro super gol con l’AZ | VIDEO

Milos Kerkez, ex terzino sinistro del Milan, era stato venduto dai rossoneri per soli 2 milioni di euro all’AZ Alkmaar, in Olanda. L’ungherese classe 2003, che non ha ancora compiuto venti anni, vanta uno score eccellente in stagione. 45 gare ufficiali disputate con la maglia dell’AZ, contornate da 5 reti e 7 assist vincenti. L’ultimo grande gol è arrivato ieri in Eredivisie, nella trasferta vinta per 3-0 dall’AZ sul campo del Fortuna Sittard. Un gol alla Theo Hernandez, suo idolo: cavalcata di almeno 40 metri di Kerkez, area di rigore e tocca a battare il portiere. Ecco il video del suo grandissimo gol.