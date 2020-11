Milan, Kakà cuore rossonero: la foto con Baresi e Maldini

Kakà cuore rossonero: la foto con Baresi e Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ricardo Kakà e il Milan, una storia d’amore senza fine. Dal suo arrivo in rossonero nell’agosto 2003, i tifosi lo hanno adottato fin da subito per le sue strepitose qualità da giocatore, ma non solo. Il brasiliano ha legato fin da subito con il suo pubblico, che non lo ha mai dimenticato. Stesso discorso vale per Kakà, che non perde mai l’occasione di esternare il suo attaccamento ai colori rossoneri. L’ex fuoriclasse, attraverso il suo profilo Facebook, ha pubblicato infatti una foto che lo vede con i grandi capitani del Milan Franco Baresi e Paolo Maldini. Come didascalia un chiaro ‘Milano siamo noi’. Il post.

ARNAULT PUO’ COMPRARE IL MILAN? L’INDISCREZIONE LO CONFERMA >>>