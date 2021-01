Milan-Juventus 1-3, Kessie non fa drammi: “Guardiamo avanti, sempre uniti”

Milan-Juventus, Kessie sui social

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sette assenze e una partita giocata a viso aperto non permettono al Milan di evitare una sconfitta che mancava dal lontano 8 marzo 2020. La squadra di Stefano Pioli ha potuto fare ben poco contro una Juventus cinica e con tantissime motivazioni dovute alla posizione in classifica. Una sconfitta che può causare qualche contraccolpo? Franck Kessie, intervenuto su Instagram, non la pensa affatto così. L’ivoriano non fa drammi per lo stop casalingo e traccia la strada per ripartire ‘tutti insieme’. Ecco il post.