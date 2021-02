Milan-Inter: 50^ presenza in rossonero per Rebic | News

Milan-Inter: bel traguardo per Rebic

In occasione del derby tra Milan ed Inter, l’attaccante croato Ante Rebic raggiunge un primo, importante traguardo con la maglia rossonera.

Come comunicato, infatti, dall’account ufficiale del Milan su ‘Twitter‘, Rebic tocca oggi le 50 presenze ufficiali con il Diavolo. Di queste, 41 in Serie A, 5 in Coppa Italia e 4 in Europa League.

Sono 16, finora, i gol realizzati da Rebic in queste 50 presenze: 15 in campionato, uno nella coppa nazionale. SEGUI IL LIVE TESTUALE DEL DERBY DI ‘SAN SIRO’ >>>