Milan-Inter 1-0, Kaladze decide il derby datato 14 Aprile 2006 (Video)

Milan-Inter 1-0, Kaladze decide il derby in sforbiciata

Un video come portafortuna per il Milan in vista del derby contro l’Inter di domani. Attraverso il proprio profilo Twitter, il club rossonero ha voluto ricordare il match datato 14 aprile 2006, vinto dall’allora squadra di Carlo Ancelotti per 1-0. Dopo diverse occasioni sprecate, ecco l’eroe che non ti aspetti: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Clarence Seedorf scodella una palla al centro dell’area. Kakhaber Kaladze stoppa di petto e gira in rete in sforbiciata. Non ricordi il gol e le azioni più importanti? Ecco il video.

‘Milan on fire!’: ecco foto e video del murale apparso a San Siro alla vigilia del derby >>>