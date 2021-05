Milan in Champions, Bonaventura esulta: “Complimenti ragazzi!” (FOTO)

Giacomo Bonaventura, ex centrocampista del Milan, si è complimentato con la squadra rossonera dopo la qualificazione in Champions

Una cavalcata durata un anno e mezzo e culminata con una qualificazione in Champions League più che meritata. Un obiettivo seguito da diversi anni, ma mai conquistato fino alla serata di ieri. Nel 2019, ad esempio, i rossoneri non approdarono nell'Europa che conta soltanto per un punto. Uno degli artefici di quel percorso terminato con una grande delusione fu Giacomo Bonaventura. Lo scorso anno, 'Jack' si è trasferito alla Fiorentina dopo il mancato rinnovo di contratto con il Diavolo. Ma Bonaventura, attraverso una 'story' Instagram, ha dimostrato di non aver dimenticato il suo passato, facendo i complimenti al Milan per l'obiettivo raggiunto. Ecco la foto. Gigio, Calha e Brahim: qui le ultime sul mercato del Milan