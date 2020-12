Milan, il sorriso di Rafael Leao: “Iniziamo l’anno come lo abbiamo finito”

Milan, Rafael Leao sui social

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’allenamento facoltativo di ieri, prima seduta a ranghi completi per il Milan dopo la sosta natalizia. La squadra di Stefano Pioli ha iniziato così a preparare la trasferta con il Benevento in programma domenica 3 gennaio. Rafael Leao, attraverso il proprio profilo Instagram, ha colto l’occasione per lanciare un appello a compagni di squadra e tifosi: cioè quello di iniziare il 2021 allo stesso modo in cui è finito il 2020. Ecco il post.

“Iniziamo l’anno così come lo abbiamo finito”