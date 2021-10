Milan, Ibrahimovic e la foto dei festeggiamenti a Milanello: “Grazie”

Zlatan Ibrahimovic, sui social, ha ringraziato tutti con uno scatto dall'alto che lo vede festeggiare il suo compleanno a Milanello

Zlatan Ibrahimovic compie oggi 40 anni. Un traguardo di tutto rispetto per un giocatore che ancora ha dimostrato di essere decisivo per il Milan. Lo svedese ha festeggiato il suo compleanno due giorni fa a Milanello per permettere a tutti di essere presenti al suo brindisi. Il classe 1981, sui propri account social, ha pubblicato una foto con tutti i componenti dello staff del Centro Sportivo, ringraziando tutti quanti con un semplice 'Grazie'. Ecco il post.