Milan, Ibrahimovic e il conto alla rovescia: “Il tick tock è finito” (Video)

Zlatan Ibrahimovic è sempre più pronto al ritorno in campo. L'attaccante del Milan posta un video su Instagram con una chiara didascalia

Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino al ritorno in campo. Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha confermato come lo svedese possa tornare a lavorare con i compagni all'inizio della prossima settimana. A fugare ogni dubbio ci ha pensato lo stesso attaccante del Milan, sempre molto attivo sui social. Lo svedese, infatti, ha postato un video in cui mostra giocate e gol di alta scuola. La didascalia, inoltre, non lascia spazio alle interpretazioni: "Il tick tock è finito". Ci siamo. Ecco il post. Le Top News di calciomercato sul Milan: attesa per Bakayoko, Faivre obiettivo numero uno