Milan, Ibrahimovic è carico. Sui social ritorna Benajim Button

Zlatan Ibrahimovic (attaccante del Milan) si allena a Milanello | (credits: Instagram Ibrahimovic)

Ibrahimovic, intanto, ha pubblicato una stories su Instagram in cui si allena nel centro sportivo di Milanello. La curiosità è che sulla maglietta indossata c'è scritto "Benajim Button": lo svedese sembra in grande forma e non vede l'ora di poter aiutare la squadra rossonera. Zlatan è molto carico, come sempre. Calciomercato: non solo Florenzi. Il Milan punta tutto su Yacine Adli.