Milan-Hellas Verona, anche i giocatori fanno festa sui social

Una vittoria strepitosa per i rossoneri, in Milan-Hellas Verona. L'ottava giornata del campionato di Serie A è stata davvero magica fino a questo momento. Ieri a San Siro l'atmosfera era incandescente. Si è partiti dall'esultanza per la sconfitta dell'Inter, per finire con la vittoria milanista in rimonta da 0-2 a 3-2. Un entusiasmo che ha contagiato la squadra. Prima in campo, dove i giocatori sono stati letteralmente trascinati al successo da un pubblico che ha cantato a squarciagola per 90 minuti, poi sui social. Tutti si sono lasciati andare a dei festeggiamenti. Ecco i post.