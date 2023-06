Milan, tutti i gol e gli assist di Brahim Diaz in stagione | Video

Tramite il proprio profilo 'Twitter', il Milan ha pubblicato un video che racchiude tutti i gol e gli assist di Brahim Diaz nella stagione 2022/2023 con la maglia rossonera. Quella che si è appena conclusa è stata una delle migliori in carriera per il classe 1999 spagnolo, che ha dimostrato di crescere annata dopo annata. Purtroppo, però, il Real Madrid ha deciso di riportarlo a casa e, quindi, dalla prossima stagione l'iberico non giocherà più per il Diavolo. Ecco le reti e gli assist messi a segno quest'anno. LEGGI ANCHE: Milan, concorrenza dalla Premier per l'obiettivo Guler >>>