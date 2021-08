Milan, gli scatti da Milanello: “Concentrati verso l’esordio in campionato”

Oggi a Milanello è ripresa la preparazione in vista dell'esordio in campionato, in programma lunedì 23 agosto a Genova contro la Sampdoria

Carmelo Barillà

Oggi a Milanello è ripresa la preparazione in vista dell'esordio in campionato, in programma lunedì 23 agosto a Genova contro la Sampdoria. Il Milan ha postato gli scatti più belli dell'allenamento odierno sul proprio profilo Instagram ufficiale. A corredo delle immagini la seguente didascalia: "Concentrati verso l'esordio in campionato".

Gara di Marassi che vedrà assenti sicuramente Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic. Il primo è alle prese con uno stiramento al flessore, il secondo sta recuperando dopo l'operazione al ginocchio. Entrambi dovrebbero tornare a disposizione di Pioli per la gara contro la Lazio, in programma il 12 settembre. Le top news sul mercato del Milan: fatta per Florenzi, arriva anche Vlasic?