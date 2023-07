Milan, Giroud bomber dal cuore d’oro: ecco cosa ha fatto il francese

Come pubblicato dal francese stesso attraverso il suo account twitter, è da 9 anni che è ambasciatore di un centro cardiotoracico a Monaco. Questo centro ha festeggiato il 15° anniversario e l'ospite d'onore altro non era che la punta del Milan che ha distribuito sorrisi e gioia ai bambini. In questo modo l'attaccante ha restituito maggior visibilità a questo centro dove sono stati curati ben 515 bambini che, nel loro paese d'origine, non avrebbero avuto la possibilità di pagare. Ora questi ragazzini possono crescere e sognare di diventare come il loro idolo. Idolo, speranze, ambizioni: Milan, Pulisic si confessa >>>