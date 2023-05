Milan, Giroud festeggia la tripletta: “Fiero di questa squadra”

Il Milan vince per 5-1 contro la Sampdoria: Olivier Giroud festeggia sui social la prima tripletta in Serie A

Dopo la vittoria del Milan per 5-1 contro la Sampdoria , i giocatori hanno festeggiato, con in testa le prossime due partita di campionato. Grande protagonista della gara, è stato Olivier Giroud , autore della sua prima tripletta col Milan . Ecco il post su Instagram, con cui il bomber francese, festeggia la sua grande prestazione.

"Fiero di questa squadra. Grazie per il supporto incondizionato. Sempre crederci".

Il giocatore rossonero ha postato tre foto: la prima in cui celebra il gol e manda baci ai tifosi. Nella seconda, Giroud si batte il petto con il simbolo del Milan e nella terza, Olivier festeggia la tripletta negli spogliatoi con il pallone della partita. Giroud non segnava con la maglia del Milan dal ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli. Una rete che mancava da troppo tempo. Ora le sfide con la Juventus e il Verona.