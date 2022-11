Milan, Giroud pronto per i Mondiali: post Twitter con i ‘Bleus’

Archiviata la prima parte del campionato di Serie A, che lo ha visto assoluto protagonista e trascinatore del suo Milan, Olivier Giroud si prepara per i Mondiali di Qatar 2022; l'attaccante rossonero, infatti, ha risposto presente alla chiamata del CT Didier Deschamps per l'appuntamento iridato. La Francia si presenta come una delle favorite e il centravanti transalpino sa che in un reparto avanzato così folto dovrà sgomitare per trovare spazio.