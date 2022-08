Milan, fiocco rosa in casa Adli: è nata la piccola Alya

Giorno di festa in casa Adli: Yacine è diventato padre per la seconda volta, nata la piccola Alya. Gli auguri sui social del Milan

Fiocco rosa in casa Adli: Yacine è diventato padre per la seconda volta, è nata la piccola Alya. Il Milan, attraverso i propri canali social, ha fatto gli auguri al francese per il lieto evento. "È un giorno speciale per la famiglia Adli: congratulazioni a Yacine e alla sua dolce metà per la nascita della piccola Alya".