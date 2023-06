Milan Femminile, Thomas saluta: “Un onore indossare questi colori”

Lindsey Thomas , calciatrice francese, ha pubblicato sul proprio profilo 'Instagram' un messaggio di ringraziamento e di addio al Milan Femminile , club che lascerà al termine della stagione per accasarsi alla Juventus . Di seguito le sue parole.

Milan Femminile, il messaggio social di Lindsey Thomas

"Grazie mille, Milan. Dopo due anni insieme, la nostra strada insieme si ferma qui. Ringrazio tutto lo staff, la direzione, le mie compagne e tutte le persone che lavorano intorno a noi. Sono stati due anni impegnativi, con alti e bassi però sicuramente un’esperienza che mi servirà per il futuro. È stato un onore indossare questi colori. Vi faccio i miei più grandi in bocca al lupo per il futuro". LEGGI ANCHE: Milan, le migliori news di mercato di oggi >>>