Milan, Asllani: “Ci vediamo l’anno prossimo, abbiamo ancora fame”

Una delle notizie più liete del Milan Femminile , che quest'anno ha chiuso il campionato al terzo posto mancando la qualificazione alla Women's Champions League è stato l'apporto dato da Kosovare Asllani . L'attaccante svedese, tra l'altro, ha voluto mostrare la propria gioia per questo primo anno in rossonero e la speranza per una prossima stagione più vincente e lo ha fatto attraverso il proprio profilo 'Instagram'.

La centravanti allenata da Maurizio Ganz ha postato un video che raccoglie i migliori momenti del suo primo anno in Italia, corredato dal seguente messaggio: "Primo anno in Italia. Grazie al mio club, compagne di squadra e tifosi per il supporto. Siamo arrivate terze, ma questo club è tra i primi. Ci vediamo l'anno prossimo, abbiamo ancora fame". LEGGI ANCHE: Milan, pro e contro della trattativa per Milinkovic-Savic >>>