Milan, la famiglia Maldini fa 1000 presenze in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – 347 Cesare, 647 Paolo e ora le 6 partite di Daniel: la famiglia Maldini è arrivata a quota 1000 presenze in Serie A. Questo il bellissimo post pubblicato sui social dal club rossonero, che si è congratulato con un queste parole: “Cesare, Paolo, Daniel. 1000 volte Maldini in Serie A. Mille partite di Serie A per la famiglia Maldini con noi”.

