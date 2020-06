Milan, esordio Lorenzo Colombo: “Un sogno indimenticabile” (FOTO)

NEWS MILAN – Ieri nel corso della semifinale di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Milan, al minuto 82 Stefano Pioli ha chiamato dalla panchina Lorenzo Colombo, regalandogli i minuti finali del match. Un momento indimenticabile per il giovane centravanti cresciuto nella cantera rossonera.

In tal senso la foto pubblicata sui social dal Milan è emblematica: Lorenzo Colombo che muoveva i primi passi nelle giovanili rossonero e la foto dell’esordio scattata ieri allo Stadium. Una gioia indescrivibile per il giocatore. Il Milan su Instagram ha scritto: “Crederci sempre, non smettere mai di sognare! Congratulazioni Lorenzo Colombo, benvenuti tra i grandi”.