Milan-Empoli 0-0, Giroud: “Mercoledì torneremo più forti” | Serie A News

Olivier Giroud , il giorno dopo Milan-Empoli 0-0 , ha affidato al suo account ufficiale sul popolare social network 'Instagram' le sue sensazioni sul match pareggiato a 'San Siro' contro i toscani. Un'altra chance sprecata dal Diavolo per allungare in zona Champions nella classifica di Serie A .

Queste le parole del centravanti francese, classe 1986, il quale, sebbene sia entrato soltanto negli ultimi 20 minuti della gara al posto del deludente Divock Origi, si è visto annullare un gol di testa all'89' per un fallo di mano. Una rete che avrebbe potuto salvare la situazione in casa rossonera.