Milan, ecco le immagini dell’allenamento odierno (FOTO)

Milan, le immagini dell’allenamento

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Anti vigilia di campionato per il Milan che, lunedì 18 gennaio alla ‘Sardegna Arena’, sfiderà il Cagliari nel ‘Monday Night’ che chiuderà la 18^ giornata di Serie A. In vista dell’importante impegno i rossoneri si sono allenati anche oggi in quel di Milanello. Buone notizie da Alexis Saelemaekers e Theo Hernandez, che hanno lavorato in gruppo, mentre Hakan Calhanoglu anche oggi ha dato forfait. Il club, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini dell’allenamento odierno. Le foto.

