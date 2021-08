Milan, è tornato Bakayoko. Intanto freme sui social: “Let’s go” (FOTO)

Tiémoué Bakayoko è tornato al Milan dopo l'esperienza della stagione 2018-2019. Primo post del francese, giunto in prestito biennale

Il giocatore, 42 presenze ed un gol nel Milan di Gennaro Gattuso tra Serie A , Europa League e Coppa Italia nella stagione 2018-2019 , quand'era giunto a Milano sempre in prestito dai 'Blues', non vedeva l'ora di tornare. E lo ha testimoniato in giornata, con un post, piuttosto eloquente, pubblicato sui propri canali social ufficiali.

"Let's go", ha scritto Bakayoko, come per dire "non vedo l'ora di iniziare", accompagnato da due cuori, rigorosamente rossoneri, ed una clessidra come didascalia agli scatti che lo ritraggono indossare la maglia del Diavolo per la stagione 2021-2022 vicino a Paolo Maldini. Bentornato a casa, Bakayoko! Milan, ecco Messias: il LIVE della sua giornata rossonera >>>