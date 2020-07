Milan, Donnarumma: “Un’emozione la prima da capitano”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, autore ieri del rigore parato a Ruslan Malinovskyi, ha avuto il grande onore di indossare la fascia di capitano a soli 21 anni d’eta.

L'estremo difensore, attraverso i propri account social, ha voluto celebrare questo momento: "Partita non facile, ma il cammino verso l'Europa prosegue – scrive Donnarumma -. Un onore e un'emozione la prima da capitano e un pensiero speciale per Alessio Romagnoli: ti aspettiamo presto".