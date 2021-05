Milan, Donnarumma su Instagram pensa all’Europeo: “Si comincia”

Donnarumma non sembra essere toccato da ciò che sta succedendo col Milan e pubblica una foto dal ritiro dell'Italia. Eccola.

È pronto a salutare il Milan, ma non sembra per niente scosso Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 non ha accettato l'ultima offerta del club rossonero, che quindi ha ritirato le proposte. Al suo posto, già preso Mike Maignan, estremo difensore francese classe 1995, in arrivo dal LOSC. Eppure, Donnarumma non sembra essere affatto scosso o poco sereno. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una foto sorridente dal ritiro dell'Italia, in compagnia degli altri portieri azzurri. Testa all'Europeo. Ecco il messaggio: "Si comincia". Segui l'arrivo di Maignan live con tutte le ultime >>>