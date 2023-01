Milan, Deulofeu impressionato da Leao: la reazione sui social

Rafael Leao ricomincia da dove aveva lasciato il 2022. Nel corso dell'incontro tra Salernitana e Milan che ha aperto la sedicesima giornata di Serie A, il portoghese si è reso protagonista di una prestazione maiuscola. Al di là del gol segnato, le occasioni create dal lusitano sono state parecchie. Il classe 1999 si è anche reso protagonista delle sue solite giocate, con cui ha messo in grandissima difficoltà la difesa granata.

Milan, Deulofeu impressionato da Rafael Leao

Ne è rimasto impressionato anche Gerard Deulofeu. L'ex esterno del Milan probabilmente non si aspettava un ritorno così devastante dopo tutte le voci sul suo conto, ma si è dovuto ricredere, perchè la prestazione di Rafael Leao è stata davvero importante. Importante per il suo morale e per il Milan, che ne trae vantaggio. E ha manifestato la sua reazione attraverso il proprio profilo Twitter. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>