Milan, la carica di De Ketelaere: post sui social con Diaz e Leao

Nonostante le molteplici occasioni offertegli dall'allenatore Stefano Pioli , il trequartista belga Charles De Ketelaere continua a non dare le risposte attese. Anche nel match tra Milan e Monza il classe 2001 ha avuto l'occasione per incidere e addirittura chiudere i conti, ma si è fatto murare da distanza fin troppo ravvicinata.

Nonostante le continue delusioni, però, De Ketelaere ha voluto dare la carica sui social. Il belga ha infatti pubblicato un post sul proprio profilo Instagram che lo ritrae abbracciato ai compagni di squadra Brahim Diaz e Rafael Leao. Un bel segno, dunque, nonostante le difficoltà in campo per il classe 2001, che avrà tempo per rifarsi sicuramente.