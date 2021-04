Milan, Davide Calabria e gli auguri di buona Pasqua sui social

Davide Calabria, terzino destro del Milan, ha voluto augurare una buona Pasqua a tutti i suoi followers sui social. Ecco il post

Davide Calabria, terzino destro del Milan, sta facendo di tutto per recuperare al più presto dall'infortunio. Il problema al menisco che ha comportato un intervento chirurgico non è stato ancora superato, ma non ci vorrà molto prima di rivedere il classe 1996 in campo. Intanto lui, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto augurare buona Pasqua a tutti, festeggiando l'evento con un bel calice di vino bianco. Ecco il post.