Milan, Dalot: “E’ solo l’inizio di un mese decisivo, testa bassa e lavorare”

Diogo Dalot, dopo Milan-Benevento, è intervenuto su Instagram. Concentrazione sull'obiettivo Champions: ecco il post del portoghese

In settimana Davide Calabria ha accusato qualche sintomo influenzale che non gli ha permesso di giocare dal primo minuto contro il Benevento. Al suo posto Stefano Pioli ha mandato in campo Diogo Dalot, autore di una buonissima partita in entrambe le fasi. Il portoghese, attraverso il proprio profilo Instagram, ha poi tirato le somme dopo i tre punti conquistati dai rossoneri nel match di ieri sera. Questo è stato soltanto l'inizio di un mese decisivo, adesso c'è da lavorare a testa bassa. Ecco il post. Intanto Gianluigi Donnarumma avrebbe rassicurato i tifosi a Milanello: "Voglio restare". Il retroscena