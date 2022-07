Il Milan celebra Ibrahimovic: “Devi sempre avere voglia di fare di più”

Il profilo ufficiale Twitter del Milan ha pubblicato un video con i migliori momenti della carriera rossonera di Zlatan Ibrahimovic, in occasione del suo rinnovo. Lo svedese ha prolungato l'accordo per una stagione, firmando fino al 30 giugno 2023. Le immagini sono accompagnate da alcune parole dello stesso Zlatan Ibrahimovic, celebre anche per le sue massime: "In vita devi sempre avere voglia di fare di più. Uno che è soddisfatto su mette sul divano e si rilassa. Non voglio fare questo, voglio stare in piedi sulle dita e camminare sul fuoco: così mi sento vivo. Non sono soddisfatto al 100% perché ho voglia di più: voglio fare ancora di più. Bisogna credere: in un modo o nell'altro le cose arrivano".