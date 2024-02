Come ogni mese, il Milan ha pubblicato sui propri canali social un video-sondaggio che chiede ai tifosi di votare il gol più bello di febbraio. Tra i candidati vi sono l'assolo di Rafael Leao contro l'Atalanta , il bellissimo gol di Pulisic a Monza , la rete di Leao contro il Rennes su assist di Theo a San Siro e il super gol di Francesco Camarda con la Primavera in Cagliari-Milan. Ecco il vincitore.

"Controllo di palla 10/10. Finitura 10/10. Calma e compostezza 10/10. Ecco il gol del Milan". Camarda controlla un lancio lungo in modo spettacolare, saltando alla stesso tempo in difensore. Poi è bravo e molto freddo nel battere il portiere in uscita con un tocco sotto delicato e bellissimo.